Pressing | Sabatini difende la Juventus e critica De Laurentiis | polemica sullo “scudetto dell’onestà – VIDEO

(Di giovedì 4 maggio 2023) Sandrolae attacca il presidente del Napoli, De, per aver parlato di “”, suscitando un acceso dibattito con Raffaele Auriemma. Sandro, noto giornalista sportivo, ha difeso lae il suo allenatore, Massimiliano Allegri, nel corso della trasmissione televisiva “”.si è scagliato contro il presidente del Napoli, Aurelio De, che aveva definito lodel Napoli come quello. Queste parole hanno innescato un vivace botta e risposta con Raffaele Auriemma, ospite fisso degli studi di Mediaset.ha aperto il suo intervento ...

Le parole di Sandro, giornalista di Mediaset, sull'esultanza di Pellegri in Sampdoria - Torino. I dettagli Sandro, giornalista di Mediaset, ha parlato adell'esultanza provocatoria di Pietro Pellegri in Sampdoria - Torino. L'ex Genoa è stato ammonito e ha scatenato una vera e propria rissa nel ......ha portato all'annullamento della rete di Di Maria nella gara con la Juve ma ora Sandroci ... Queste le sue parole a, su Italia1: 'A Salerno hanno inventato lo slogan è stata la mano ...è andata in onda la puntata di. Durante la trasmissione, Sandro, giornalista Mediaset, si è espresso così su Juventus - Napoli: ù " Il Napoli ci ha provato di più Sì, anche se poi ...

Pressing, Sabatini difende la Juventus e critica De Laurentiis ... napolipiu.com

Sandro Sabatini ha criticato duramente il comportamento tenuto da Pietro Pellegri nei confronti dei tifosi della Sampdoria Sandro Sabatini ha criticato duramente il comportamento tenuto da Pietro Pell ...L'azzurro continua a segnare in Argentina e i nerazzurri restano in contatto con il Tigre: lo scenario di mercato ...