Prequalificazioni Internazionali BNL d’Italia 2023 | saranno due le wild card maschili

(Di giovedì 4 maggio 2023)due leassegnate dalledegliBNL. Con l’ingresso diretto di Francesco Maestrelli nelle qualificazioni del Masters 1000 romano, si è liberata ufficialmente unaper il tabellone cadetto, che sarà dunque assegnata tramite il torneo che dal 2 maggio si sta giocando sui campi del Foro Italico. Inizialmente prevista solo per il vincitore,invece entrambi i finalisti a beneficiare dell’invito; al momento è ancora una quella prevista per il femminile, anche se con l’ingresso diretto in main draw di Lucia Bronzetti la situazione potrebbe cambiare. Le semifinali dellesi giocheranno ...

Ci si avvia verso la conclusione delledeglid'Italia 2023 , con i tabelloni allineati alle semifinali. Restano, quindi, quattro uomini e altrettante donne alla ricerca della wild card per i rispettivi ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco delledeglid'Italia 2023 per la giornata di giovedì 4 maggio. Entra nel vivo il torneo di scena al Foro Italico che assegnerà wild card per le qualificazioni, con sedici ...A sei anni di distanza dalla sua unica apparizione nel main draw degliBNL d'Italia, Stefano Napolitano sta provando ad inseguire la wild card tramite le. L'ex numero 152 del mondo, attualmente alla piazza 541 ATP, ha superato Lorenzo ...

Pre-qualificazioni, si parte: programma e tabelloni Internazionali BNL d'Italia

Ci si avvia verso la conclusione delle Prequalificazioni degli Internazionali d'Italia 2023, con i tabelloni allineati alle semifinali.0545 83599). Non sono ammessi atleti stranieri ai tornei di qualificazione, riservati ai giocatori italiani (in grado di rappresentare il nostro Paese in una competizione internazionale a squadre). Il ...