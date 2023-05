Premio Troisi 2023 dal 16 al 18 giugno all’isola di Salina | annunciati i primi ospiti

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 4 maggio 2023)(ME) – Si preannuncia stellare il cast della XII edizione delche ogni anno aporta il meglio del cinema e della televisione italiana per ricordare il comico napoletano di cui ricorrono i 70 anni dalla nascita. Gli attori Enzo Iacchetti, Michela Andreozzi, Vittoria Belvedere, Lucrezia Lante della Rovere e Lucia Ocone sono inomi del parterre di artisti che riceveranno il riconoscimento in sua memoria: da venerdì 16 a domenica 18appuntamento con Marefestival a, l’isola siciliana sulla quale fu girato “Il Postino”, ultima operaana. La manifestazione, che da sempre ha come madrina Maria Grazia Cucinotta, interprete della celebre pellicola candidata a quattro Premi Oscar, è stata ideata nel 2012 dai ...