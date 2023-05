Premio Buscaglione 2023 | Dente ospite della Finale | ecco chi sono i dieci semifinalisti della rassegna per i giovani talenti

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il, presentato da Claudia Losini e Sebastiano Pucciarelli di “TvTalk”, entra nel vivo. Alla settima edizione del concorso dedicato amusicali italiani sipresentati 561 artisti per un totale di circa 65 ore di musica. Laper tre giorni a Torino – dal 4 al 6 maggio –rà in tre club diversi i(Candra, Cassio, Fonni, Frenesi, Giøve, Hey!Himalaya, Miglio, Mivergogno, Tommi Scerd e Ufo Blu), solo uno si aggiudicherà ilda 3mila euro e un tour didate in Italia. Nella seratacantautorericeverà la Targa Gran Torino, assegnata come “riconoscimento di un’importante carriera che ...

I dieci artisti semifinalisti - scelti tra 561 candidati - si sfideranno, da oggi fino al 6 maggio, per conquistare il, dedicato ai giovani talenti musicali italiani, per un totale di circa 65 ore di musica. Si esibiranno sul palco di tre live club di Torino, sPAZIO211, Off Topic e Cap10100 A ...561 artisti si sono candidati all'attesa settima edizione del, ildedicato ai giovani talenti musicali italiani, per un totale di circa 65 ore di musica. Dopo aver svelato i dieci semifinalisti, ilannuncia le date in ...Nel 2013 hanno vinto ildella Critica ale l'anno successivo hanno pubblicato il primo album 'Lorenzo Federici'. Nel 2017 uscirà il secondo album 'Tutti su per terra', ma è ...

PREMIO BUSCAGLIONE – Tre giorni di live! – MEI – Meeting degli ... MEI – Meeting degli Indipendenti

I dieci artisti semifinalisti - scelti tra 561 candidati - si sfideranno, da oggi fino al 6 maggio, per conquistare il Premio Buscaglione, dedicato ai giovani talenti musicali italiani, per un totale ...Dal 4 al 6 maggio le serate all'Off Topic, Cap10100 e sPAZIO211. Novità di questa edizione la consegna della Targa Gran Torino ...