Pratelli | Race for the cure evento prezioso per le donne

(Di giovedì 4 maggio 2023) Claudia e la città di Roma – “Pronte, partenza, via! Inizia oggi la XXIV edizione di ‘for The’ con l’inaugurazione del villaggio al Circo Massimo, che quest’anno vedrà la partecipazione di oltre mille ragazze e ragazzi delle scuole romane, un numero di studenti e studentesse di Roma Capitale triplicato rispetto allo scorso anno. “Parlare di tumore al seno, di prevenzione e di salute di genere non è mai scontato, farlo coinvolgendo i ragazzi e le ragazze delle scuole, nei seminari, come accade nel grande e bellissimo villaggio al Circo Massimo o durante gli incontri che abbiamo organizzato nelle scuole con Komen Italia, assume un significato ancora più importante: dichiarare finalmente che la salute di genere non è un tabù, e che ci riguarda tutte e tutti e per questo deve essere accessibile. Ora l’appuntamento per tutti e tutte è domenica ...