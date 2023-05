Poste batte le attese di mercato sui conti

(Di giovedì 4 maggio 2023)italiane migliora oltre ledinel primo trimestre 2023, ma soprattutto offre lo spaccato di un gruppo che sta realizzando i suoi obiettivi di diversificazione avendo raggiunto 200 mila contratti conEnergia (progetto lanciato un anno fa per i dipendenti e pensionati ora è disponibile sulretail) e avendo concluso l’offerta pubblica di acquisto sulla compagnia di bancassicurazione Net Insurance. Ma è sul core business che l’ad Matteo del Fante ha voluto lanciare un messaggio rassicurante in un contesto disempre molto incerto per i piccoli risparmiatori: “I nostri prodotti finanziari – ha detto – proteggono i clienti dalle turbolenze durante tutto il ciclo economico, con oltre il 90 per cento delle attività investite ...

...mezzi d'informazione " prosegue la nota - viene ripetuta la menzogna dell'Occidente che si...Gazzi (Bar Petrella) - Caserma Ainis " SS114 Contesse (Mc Donald's) - Centro Commerciale Today/......del campo infatti è necessario un legame come quello che si stabilisce tra le due colonne... vincono il decimo Scudetto e riscrivono la storia La Lombardia di Mignanianche l'Emilia Romagna ...Sulla facciata del municipio di Acate sono statedalle Amministrazioni Comunali di concerto con l'ANPI, nel 1975, nel 1985 e nel 1995, tre lapidi. Domani, alle 18, il primo cittadino Giovanni ...

Poste, la trimestrale fa 3 miliardi di ricavi (+8%) e batte il consenso ... Milano Finanza

"Su Eurovita stiamo lavorando a soluzione di mercato", dice l'amministratore delegato Matteo Del Fante Poste italiane migliora oltre le attese di mercato i conti nel primo trimestre 2023, ma ...Incidente nelle campagne di Norbello, nell'Oristanese per un ex deputato sardo, ora in ospedale in codice rosso. Angelo Raffale Manca, ex sindaco del paese negli anni '80 ed ex deputato Pds nel 1994, ...