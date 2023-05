Post season | le disposizioni alle società per la diretta streaming

Leggi su seriea24

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il Dipartimento Interregionale ha reso note leper la trasmissione indelle partite relative alladel campionato di Serie D 2022-2023. A parziale modifica del C.U. n° 6 del 18 agosto scorso, tutte leimpegnate nei Play Off, Play Out e Titolo campione d’Italia potranno trasmettere i rispettivi incontri sui propri canali social ufficiali sia in casa che in trasferta (anche a pagamento). Si ribadisce che non sarà consentita la trasmissione insolo nell’ipotesi di acquisto della singola gara da parte di emittenti accreditate ed autorizzate. Fonte articolo e foto: www.lnd.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.