Ponza Bracconaggio | denunciate cinque persone sorprese con un fucile e con le reti

PONZA – Dopo un servizio mirato all’antibracconaggio sull’isola di Palmarola, i militari del Nipaaf del Gruppo Carabinieri Forestale di Latina, ha accertato due diversi episodi di bracconaggio, fenom ...I cacciatori di frodo stavano utilizzando reti, trappole e un fucile con matricola abrasa per catturare quaglie e tortore quando sono stati sorpresi dai ...