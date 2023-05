Pnrr | i Comuni montani contro Fitto | “Decreto legge aggiornato? Per noi non cambia nulla | dobbiamo anticipare soldi che non abbiamo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 maggio 2023) Non ci sono solo i ritardi, che complicano l’ottenimento della quarta rata da 16 miliardi di euro. O il completo mistero sullo stato di attuazione del piano. Per non parlare del pasticcio della piattaforma, Regis, con cui gli enti attuatori devono rendicontare i lavori in corso ma faticano a farlo, o della beffa sul personale da assumere. Isi trovano – ancora – a doverper poter finanziare i progetti del. Ma specialmente quelli sotto i 5mila abitanti (destinatari di 70mila progetti su 171mila) non riescono, perché non hanno liquidità, nelle proprie casse, e non possono accedere a ulteriori mutui. E questo succede dopo che ilvoluto dal governo guidato da Giorgia Meloni è approdato in Parlamento ed è stato modificato. E succede nonostante le ...