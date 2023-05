Pnrr | alla Campania 130 milioni di euro per Tac e apparecchiature

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – La Missione 6 – Salute, componente 2 del Piano di investimenti prevede per laun finanziamento di 130disolo per la sostituzione di grandisanitarie ad alto contenuto tecnologico, con un grado di obsolescenza superiore a 5 anni, attive presso le Aziende sanitarie ed ulteriori 160diper il potenziamento del livello di digitalizzazione delle sedi dei Dipartimenti di emergenza e accettazione (pronti soccorso di I e II livello). Con il primo intervento la Regionerinnoverà, in questa prima fase, 407instte nelle 17 Aziende sanitarie campane. In particolare, saranno sostituiti: 4 acceleratori lineari, 7 risonanze magnetiche, ...

... il monito di I - Com: "Senza riformeinefficace" Transizione digitale: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa L'analisi I - COM Ilprova delle ...Nel suo intervento Tajani, ha inoltre parlato del ruolo dell'Italia in Europa ancheluce della ... le spese del Piano nazionale di ripresa e resilienza (), le spese che vengono fatte per ...... e per mettere a fuoco - graziepresenza di relatori di rilevanza internazionale per la prima volta a Cosenza - l'efficacia degli strumenti del rilancio :, formaione, ricerca, politiche di ...

PNRR, Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, magistrato della Corte dei ... Governo

"Il progetto - riferisce l'assessore al Turismo Giuseppina Perla - finanziato a valore sui fondi del Pnrr, prevede un'importante campagna ... di visitare i luoghi di origine della propria famiglia ...Alla fine è stata assolta con formula piena ... perché per adesso abbiamo avuto poche risposte", ribadisce al Foglio Paita. Nelle pieghe del dl Pnrr il Terzo polo in realtà è riuscito a farsi ...