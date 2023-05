Pioli lo ha lasciato intendere | Milan | tam-tam impazzito su De Ketelaere

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 maggio 2023) Un'occasione sprecata davanti a Carnesecchi e un'altra gara da dimenticare. La delusione più grande dell'ultimo mercato estivo, targata, è senza dubbio rappresentata da Charles De. Pagato ben 35 milioni di euro, il talento classe 2001 sta faticando in maniera incredibile a imporsi con la pesante maglia rossonera numero 90 sulle spalle. I numeri di Cdk da quando è sbarcato ao sono impietosi: zero gol e appena un assist. Ma a inquietare maggiormente tifosi e addetti ai lavori non sono neanche tanto i numeri, ma l'atteggiamento e la mentalità di un giocatore apparso finora veramente tanto fragile da questo punto di vista. De, ilvaluta il prestito all'Atalanta? Insomma, Depare proprio non essere un giocatore "da". ...