(Di giovedì 4 maggio 2023) Negli anni ’80 e ’90 è stato un vero must: ilalha conquistato un’intera generazione di punk-rocker dall’animo anticonformista, provocatorio e sessualmente libero. Oggi, invece, ilai capezzoli piace anche alle star, da Bella Hadid a Kendall Jenner, ma anche a Rihanna, che li sfoggiano proprio come se fossero un gioiello. Quella dei capezzoli, certo, è un’area delicata, che necessita molte cure e attenzioni. Trattandosi di un bodyche fora ilda una parte all’altra, infatti, è opportuno scegliere attentamente il professionista a cui affidarsi, disinfettare l’area e seguire le istruzioni per la cura delal fine di evitare infezioni e reazioni allergiche. Come è ovvio, se effettuato presso uno studio certificato, il ...

... +20 punti Artista scalzo: +5 punti Scapezzolata:in vista (il vedo - non vedo non conta):... +15 punti Ombelico in bella vista (raddoppia con): +5 punti L'artista indossa maschere: +...... +20 punti Artista scalzo: +5 punti Scapezzolata:in vista (il vedo - non vedo non conta):... +15 punti Ombelico in bella vista (raddoppia con): +5 punti L'artista indossa maschere: +...

Piercing al capezzolo: fa male Pro, contro e rischi per uomo e donna AMICA - La rivista moda donna

Negli anni ’80 e ’90 è stato un vero must: il piercing al capezzolo ha conquistato un’intera generazione di punk-rocker dall’animo anticonformista, provocatorio e sessualmente libero. Oggi, invece, il ...