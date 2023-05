Piazzapulita | anticipazioni 4 maggio 2023

(Di giovedì 4 maggio 2023) Nuova puntata diin onda stasera, 4, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati stasera: il decreto lavoro e la comunicazione del Governo Meloni; la crisi climatica che cambia il volto dell’Italia con un reportage esclusivo lungo il fiume Po.: ospiti 4Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il giornalista Roberto Saviano; il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri; lo scrittore Paolo Cognetti; i giornalisti Mario Calabresi, Emiliano Fittipaldi, Francesco Borgonovo e Annalisa Chirico; Francesco Boccia (PD) e Flavio Tosi (FI). Non mancherà uno dei racconti dello scrittore Stefano ...

' questa sera alle 21.15, su La7 una nuova puntata del talk show condotto da Corrado Formigli. Al centro dell'appuntamento di oggi, il decreto lavoro e la comunicazione del Governo Meloni. è un programma prodotto da Banijay Italia per La7, scritto da Corrado Formigli, Mariano Cirino, Alessandra Frigo, Gemma Montinaro, Vissia Reggimenti e Vittorio Zincone.

"Piazzapulita" questa sera alle 21.15, su La7 una nuova puntata del talk show condotto da Corrado Formigli. Al centro dell'appuntamento di oggi, il decreto lavoro e la comunicazione del Governo Meloni