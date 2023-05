“Pezzo di me*** | te ne pentirai” UeD choc | la denuncia di Gianni Sperti | fatti gravissimi

...anche a. Oggi mi manca molto , e porto nel cuore il suo sorriso, la sua bellezza, il suo senso del dovere, la sua dedizione del lavoro. Vi ringrazio davvero per questo ricordo, che è un......anche a. Oggi mi manca molto , e porto nel cuore il suo sorriso, la sua bellezza, il suo senso del dovere, la sua dedizione del lavoro. Vi ringrazio davvero per questo ricordo, che è un...... perché Nicoletta lavorava sempre, esattamente come capita anche a. Oggi mi manca molto, e porto ... che è unanche della mia vita. Ringrazio per aver voluto dedicare a lei, a Fabiana de ...

Stefano Bollani, Blooming: «Dal mio pianoforte jazz spuntano fiori di campo» ilmattino.it

Una croce lignea, di quattro metri di altezza, realizzata con pezzi di legno di pescherecci di Milazzo e di barconi di migranti di Lampedusa è stata esposta nel convento di Sant’Antonio di Polla. Si ...Era per me un'amica sincera e discreta ... "Vi ringrazio davvero per questo ricordo, che è un pezzo anche della mia vita. Ringrazio per aver voluto dedicare a lei, a Fabiana de Angelis e Antonio ...