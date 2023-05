Peugeot e - 2008 restyling | l' elettrica cresce

Approcci che cominciano a diventare sicuri, La ibrida che verrà Lamild hybrid 48V da 136 cv di potenza , attesa per il prossimo anno, promette un risparmio di carburante del 15%. Leggi ...(2023) 36 Gli artigli della 9X8. La, prodotta in circa 700 mila unità dal 2019 (delle quali circa il 10% in versione elettrica), si rinnova con un cambio importante di look nel ...Lanciato alla fine del 2019 e con quasi 700.000 unità prodotte,è sempre stato sul podio delle vendite dei SUV di segmento B in Europa ed ha addirittura occupato il primo posto nel 2021. Il successo di questo modello è dovuto in particolare a quello ...

Peugeot 2008 restyling: caratteristiche, motori, allestimenti, autonomia - Quattroruote.it Quattroruote

Tutte le novità della Peugeot e-2008 restyling, il rinnovato SUV elettrico che ora ha 156 CV di potenza, batteria da 54 kWh e autonomia di 406 km.Foto, dotazioni e motori della Peugeot 2008 restyling, in vendita dall'estate. Più potenza e autonomia per l'elettrica e a inizio 2024 arriva la mild hybrid.