PERUGIA-CAGLIARI | I NUMERI DELLA SFIDA

(Di giovedì 4 maggio 2023) llnella 36^ giornata del campionato di Serie B 2022-2023 affronterà ildi mister Claudio Ranieri, gara in programma venerdì 5 maggio allo stadio “Curi”. Calcio d’inizio alle ore 20:30. Sarà il signor Giovanni Ayroldisezione di Molfetta a dirigere la gara. A coadiuvarlo gli assistenti Marco Scatragli di Arezzo e Damiano Margani di Latina. Quarto ufficiale sarà Gabriele Scatenasezione di Avezzano. Al VAR Paolo Mazzoleni di Bergamo, AVAR Giacomo Paganessi di Bergamo.si sonote 11 volte in Serie B: dopo essere rimasti imbattuti nelle prime 10 sfide contro i sardi (4V, 6N), gli umbri hanno perso l’ultimo confronto, nella gara di andata (2-3, 11 dicembre 2022). Ilha vinto 3-2 la ...

... l'affermazione delche lancia la squadra di Ranieri dentro i playoff per la promozione, e il pareggio tra due squadre pericolanti come lo sono Spal e, dove le due formazioni hanno ...Venerdì 05/05 h. 20.30 AYROLDI SCATRAGLI - MARGANI IV: SCATENA VAR: MAZZOLENI AVAR: PAGANESSI CITTADELLA " BENEVENTO h. 14.00 SACCHI BOTTEGONI - ...In contemporanea una iniziativa analoga è stata realizzata in numerose città italiane tra cui Milano, Torino, Bologna,, Palermo, Roma, Teramo , Ragusa, Napoli, Genova, Bari,, Catania,...

Perugia Cagliari, chance di recupero completo per Mancosu: la situazione Cagliari News 24

Cagliari, in occasione della trasferta di Perugia ci sarà una mostra nella quale verranno esposte le eccellenze dell’artigianato sardo Nella giornata di domani, giorno della partita della 36a giornata ...Si inizia domani con Perugia-Cagliari in diretta alle 20.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Come ogni lunedì, torna la rubrica “B Side” condotta da Daniele Barone, in onda ...