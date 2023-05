Percy Jackson | confermata la data d' uscita della prima stagione su Disney+

(Di giovedì 4 maggio 2023) Finalmente abbiamo unaconferma ufficiale di quando esordirà laserie in streaming. Le ripresediand the Olympians sono terminate da tempo, ma solo oggi è arrivata unaconferma sullad'in streaming su. Aryan Simhadri, che interpreta Grover nella serie, ha condiviso una nuova immagine che conferma che gli episodi dello show esordiranno sunel 2024. L'immagine proviene da un evento promozionale a Boston per il prossimo librosaga di Rick Riordan, The Sun and the Star. In una passata intervista, lo stesso interprete di ...

Le riprese della prima stagione diand the Olympians sono terminate da tempo, ma solo oggi è arrivata una prima conferma sulla data d'uscita in streaming su Disney+. Aryan Simhadri , che interpreta Grover nella serie, ha ...Oggi 2 maggio 2023 arriva in libreria il nuovo libro The Sun and the Star (scritto da Rick Riordan e legato all'universo narrativo di); eppure, i progetti editoriali sulla saga fantasy non terminano qui: la novità in questione è The Lightning Thief , ripubblicato da Disney nei formati sia come romanzo che graphic ...... Taylor Lautner, Ashley Greene, Peter Facinelli, Elizabeth Reaser, Kellan Lutz, Nikki Reed,... Debra Feuer, Jean Sorel, Angela Finocchiaro, Mattia Sbragia, Peppe Lanzetta,Hogan, ...

Percy Jackson: confermata la data d'uscita della prima stagione su ... Movieplayer

Finalmente abbiamo una prima conferma ufficiale di quando esordirà la prima stagione della serie in streaming.A ridosso dell'uscita di The Sun and the Star, Disney+ annuncia non uno, ma ben due prodotti editoriali legati alla celebre saga fantasy.