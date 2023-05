Perché parlare dell' armocromista? | la sconcertante risposta di Alessandra Moretti

(Di giovedì 4 maggio 2023) "Intanto oggi è il compleanno di Elly Schlein e le auguro una bella giornata":, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, è stata invitata aa polemica che negli ultimi giorni ha investito la segretaria del Pd dopo che quest'ultima ha rivelato di rivolgersi a un'per i suoi look. Proprio la, tra l'altro, circa dieci anni fa è stata criticata per un'intervista sul senso esteticoe donne politiche, quando aveva coniato lo stile "Ladylike", rivendicando di andare dall'estetista "ogni settimana". Ora l'europarlamentare del Pd ha spiegato: "Le donne, soprattutto quelle che arrivano ai vertici, sono sempre oggetto di discredito, puntando sue stupidaggini. Il dress code conta, ...

"Molte incongruenze", Feltri spiegaRosa e Olindo possono essere innocenti 'È per me ... Una cosa è certa: dopo oltre 16 anni il caso della strage di Erba torna a fardi ...Prima didel pump che c'è stato negli exchange in cui è stato listato, è opportuno dedicare una breve introduzione alla metodologia con cui il token è stato introdotto attraverso la community....75% Cosa ha deciso la riunione Bce sui tassi:un altro rialzo da 25 pb Il consenso sulla ... La Bce, comunque, ha chiarito che non è tempo didi tagli ai tassi . Anzi, alcuni membri del ...