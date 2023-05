Perché conviene andare a fare il pieno di benzina o diesel oggi

(Di giovedì 4 maggio 2023) Buona notizie per gli automobilisti. Non si fermano i ribassi sui prezzi dei carburanti. Questa mattina si registrano nuovi tagli sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, sulla scia del calo delle quotazioni dei prodotti raffinati, mentre il Brent atterra a 72 dollari. La...

...si ripete quando anche la più terribile delle tragedie si abbatte come uno tsunami da cui... In questi giorni, ci è arrivata la telefonata di una madre russa perseguitatala figlia ha ...Dreame L10 Ultra è un sistema completo per la pulizia dei pavimenti, grazie alla stazione di ricarica, provvede anche alla manutenzione dei pannetti, che al termine del ciclo di pulizia ...Se fa questo non può stare a vitaIo troviamo ovunque' . La preoccupazione scaturiva anche ... 'lavorare solo cash' ... 'lo sono andato 3 volte l'anno scorso a cercare uno che si ...