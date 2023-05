Per schermarsi dai raggi del sole o persino da quelli della disco | o per esaltare l' outfit da giorno più semplice Con sintomatico mistero

Leggi su iodonna

(Di giovedì 4 maggio 2023) «C’è chi si mette degli occhiali daper avere più carisma e» intonava Franco Battiato in una celebre canzone degli anni Ottanta. Ma in verità, proprio come Bandera blanca, i sunglasses sonomente un pezzo senza tempo – soprattutto nella versione più classica: gli occhiali daneri. 20 occhiali daneri PE23 guarda le foto Leggi anche › Da diva o discreti. Neri o colorati. 3 tendenze occhiali ...