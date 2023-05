Per i propri viaggi gli italiani continuano a scegliere l’auto

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 4 maggio 2023) Rispetto al periodo pre-Covid, anzi, la popolarità delle quattro ruote è cresciuta Quando si pensa aie alle vacanze spesso viene usato come immagine simbolo un areo che decolla e si pensa che l’epoca degli esodi di massa con le code in autostrada e le auto piene di valigie sotto il sole sia finita. Non è così. Forse oggi le partenze sono più scaglionate, più “intelligenti”, ma le quattro ruotea dominare, e dopo il Covid ancora di più. I dati dell’Istat sono evidenti. Nel 2022 tra tutti coloro che si sono mossi per turismo ben il 65,6% l’ha fatto conmobile e la percentuale sale 71,1% se si trattava dicon pernottamenti inferiori ai 4 giorni. Il dato è inferiore a quello del 2021 e del 2020, 71,8% e 75,4%, ma in questi due anni le restrizioni ai ...