Per craccare una password semplice basta un attimo Ma c' è un modo per difendersi

(Di giovedì 4 maggio 2023) AGI - Quanto tempo ci vuole peruna? Secondo Security.org, unastandard di otto caratteri può essere decifrata quasi istantaneamente. Volete aggiungere 22 minuti al tempo di cracking? Inserite una lettera maiuscola. Volete una protezione maggiore? L'aggiunta di un carattere speciale combinato con una lettera maiuscola richiede un'ora scarsa. Preoccupante, vero? Il 4 maggio è la giornata mondiale dellee la sfida posta da attacchi hacker sempre più infidi richiede contromisure sempre più sofisticate. Ma a volteusare una combinazione di numeri, lettere e caratteri speciali per rallentare se non addirittura vanificare l'azione dei malintenzionati. Purtroppo ladi otto caratteri non è più sicura come un tempo. Quindi, quanto dovrebbe ...