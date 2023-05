PER ABU DHABI | UN' ESTATE NON BASTA

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 maggio 2023) ABU, Emirati Arabi Uniti, 4 maggio 2023 /PRNewswire/Il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu(DCT Abu) ha annunciato "Un'non", una campagna che mostra l'ampia gamma di esperienze disponibili durante tutta la stagione, come parte del piano di Abuper attrarre 24 milioni di visitatori entro il 2023. Lanciata durante la 30ª edizione dell'Arabian Travel Market, DCT Abuha anche presentato tre nuove promozioni per ispirare, emozionare e ristorare quest'. L' AbuSummer Pass all-inclusive consente di esplorare oltre 30 attrazioni, 600 ristoranti e una varietà di punti vendita. I visitatori potranno inoltre beneficiare della promozione "Stay More, Pay Less" presso gli hotel ...