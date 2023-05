Pensioni | lavoro e anziani | la mobilitazione della Cisl dopo le scelte del Governo

(Di giovedì 4 maggio 2023) Nel numero di maggio di FNP Informa, la video rubrica del sindacato dei Pensionatidi Bergamo, un’intervista a Giacomo Meloni, Segretario Generalecategoria, che parla delle iniziative didel sindacato nei confronti delper leoperate nei campi delle, delcondizione di vita degli. Di seguito, l’intervento di Monica Gardana, responsabile del CAFdi Bergamo, sulla stagione fiscale appena avviata. Infine, Roberto Corona,segreteria FNP, commenterà di dati dell’Osservatorio regionale FNP su Non Autosufficienza e RSA: nell’ultimo anno, Ci sono 35 posti accreditati in più nelle RSA...

Ha molto a che fare con la capacità che in futuro avranno l' e lo Stato di pagare lea chi lascerà il. Il sistema italiano è infatti un sistema a 'ripartizione'. Cosa significa ......alla concertazione nello scrivere il dle che le cifre presentate, con l'aumento di circa 100 euro di stipendio, vale solo se lo si calcola negli ultimi sei mesi dell'anno. Mentre per...... per pagare affitti o interessi, chi deve andare alin macchina e accudire i suoi genitori o parenti, ma anche chi deve vivere conbasse: tutte queste persone si aspettano dai partiti ...

In cinque anni 193mila toscani in pensione Toscana Media News

Pensioni opzione donna, quota 103 e aumento minime: ultime novità dopo l'esclusione dal decreto 'Lavoro' del 1° maggio ...Dopo mesi di anticipazioni e dibattiti, il Governo Meloni ha approvato il primo Maggio il Decreto Lavoro, l’atteso provvedimento che manderà in pensione ...