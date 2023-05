Pensioni | la riforma del fisco è una stangata e le abbassa | vediamo perchè

(Di giovedì 4 maggio 2023) Lepotrebbero essere toccate duramente dallafiscale. Andiamo a vedere chi ci guadagna e chi, invece, no. Difficilmente lafiscale del Governo Meloni avrebbe accontentato tutti, tuttavia non era previsto che a rimetterci maggiormente sarebbero stati i pensionati. Facendo i calcoli ci sarà una buona fetta di questa categoria che potrebbe vedersire la pensione a causa della. Con lafiscale i pensionati saranno svantaggiati – ANSA – ilovetrading.itLafiscale del Governo Meloni entrerà presto in vigore e già cominciano i dubbi su chi ne trarrà effettivo giovamento. La misura più importante dell’intero testo dellaè quella inerente alle tasse sul reddito, ovvero la...

Anche perché le platee di chi si trova nei sistemi retributivo e misto si vanno lentamente esaurendo, mentre nei prossimi anni inizieranno ad aumentare le'contributive', quelle cioè in ......è solo l'Ucraina Per fortuna che Mosca non ha i mezzi per le sue mire La crisi taglia le... Dalladella crisi nascono piccoli numeri e speranze Ben 23 mila imprese zombie certificate ...22.10 Francia,bocciato 2° referendumIl Consiglio costituzionale francese ha bocciato la seconda richiesta di un referendum sulla controversadelleavanzata dalle forze di opposizione per fermare la legge che innalza l'età minima per la pensione da 62 a 64 anni. A metà maggio era stato bocciato un primo tentativo. A ...

Pensioni, Ricongiunzione dei contributi più salata Pensioni Oggi

ll risveglio è stato brusco. Più brusco del previsto. Gli scricchiolii del sistema pensionistico italiano erano noti, ma adesso le crepe sono diventate visibili. Il ...Il Consiglio costituzionale ha respinto la richiesta di referendum popolare sulla riforma delle pensioni, come già aveva fatto lo scorso aprile. I senatori socialisti, comunisti ed ecologisti avevano ...