Pensioni 2024 | Perfetto | ripristino opzione donna | Quota 41+63 | pensione ai disoccupati

(Di giovedì 4 maggio 2023) Come avevamo anticipato ieri oggi vi proponiamo la seconda parte dell’intervista che ci ha rilasciato il Dott. Claudio Mariain cui finalmente si affronta il tema cardine, ossia alla luce dei suoi studi e delle considerazioni fin qui espresse, quale potrebbe essere una riformasostenibile, qualora avesse la facoltà di essere ascoltato ad un tavolo di confronto col Governo? Data ormai per assodata la manomissione di, misura di cui a lungo si é promessa la proroga per poi concederla invece in una veste ‘nuova’ non riconosciuta dalle donne stesse, che ha portato la platea a ridursi notevolmente, assodata la non esistenza della41 senza se e senza ma, promessa ormai da ogni Governo ed assente anche in questo, cosa si potrebbe, senza più illudere i lavoratori, ...

Pensione con 41 anni di contributi anche nel 2024, ma salta ... Money.it

Quota 103, opzione donna e aumento minime: nulla di fatto, la discussione riparte in vista del ...Come avevamo anticipato ieri oggi vi proponiamo la seconda parte dell'intervista che ci ha rilasciat o il Dott. Claudio Maria Perfetto in cui finalmente si affronta il tema cardine, ossia alla luce de ...