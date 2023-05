Pedofilia e pedopornografia | un fenomeno orribile crescita Ecco i dati della Polizia Postale | sull’attività di contrasto svolta nel 2022

(Di giovedì 4 maggio 2023) E’ il peggiore dei reati,e ripugnante, che nonostante l’attenta vigilanza delle forze dell’ordine – particolarmente sensibili rispetto a questa ‘vergogna’ – continua a replicarsi con la complicità del sistema telematico, capace di favorire orchi e sporchi maniaci, sempre in attività sul web.di portata planetaria, quella– e– è infatti una piaga di portata immensa, che oltre ad arrecare dolore e disagio alle sue piccole vittime, spesso nasconde anche giri di denaro inimmaginabili., nellaha arrestato 149 persone mentre, nei primi 3 mesi del 2023, già altre 12 Tanto per dare idea dell’entità del ...

Lo scenario emerge dal dossier 'Dentro i numeri: la lotta allaonline', diffuso dalla Polizia postale in occasione della G iornata nazionale contro lae la, che ...Sono i dati diffusi dalla Polizia postale in vista della Giornata nazionale contro lae lache si celebra domani 5 maggio. Le indagini che si concludono con un arresto sono ...Domani ricorre la Giornata nazionale contro lae lae, in occasione dell'evento, la Polizia postale condivide il dossier ' Dentro i numeri: la lotta allaonline ', un modo per mostrare quanto sia importante il ...

Pedofilia e pedopornografia: cresce il numero degli adulti arrestati. I dati per la Sardegna - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

Nella Giornata Nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia, la Polizia Postale condivide i dati più significativi di un impegno quotidiano, per la tutela dei minori da ogni forma di rischio ...Nella Giornata Nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia, la Polizia Postale condivide i dati più significativi di un impegno quotidiano, per la tutela dei minori da ogni forma di rischio ...