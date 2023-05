Pedofilia e pedopornografia | siti oscurati e arresti | i dati 2022

(Di giovedì 4 maggio 2023) 149 glilegati ai casi di, 1.466 le persone denunciate per aver scaricato, condiviso e scambiato foto e video di abuso sessuale di minori Nelsono 149 glilegati ai casi di, 12 nei primi 3 mesi del 2023. Sono idiffusi dalla Polizia postale in vista della Giornata nazionale contro lae lache si celebra domani 5 maggio. Le indagini che si concludono con un arresto sono quelle che identificano persone ad alto livello di pericolosità o colte in flagranza di reato, o perché detengono grandi quantità di materiale pedopornografico o perché responsabili di abusi su bambini e ragazzi nelle loro disponibilità . Sono 2.622 icontenenti immagini ...

