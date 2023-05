Pediatri | Fondazione Gimbe | ' Mancano medici | in tre regioni picchi di 1 000 bimbi da assistere per ciascun dottore'

(Di giovedì 4 maggio 2023)in Italia . La stima? Ne servirebbero almeno 840 in più mentre quelli che esercitano devono seguire almeno 100 bambini in più oltre la soglia massima fissata per legge di 800 bambini ...

'L'allarme sulla carenza deidi libera scelta - afferma Nino Cartabellotta Presidente dellaGimbe - oggi è lanciato dai genitori in tutte le Regioni, da Nord a Sud che lamentano ...Ma i nuovi'Il numero di borse di studio ministeriali per la Scuola di specializzazione in Pediatria , dopo un decennio di sostanziale stabilità - osserva la- è nettamente ......5% e i meccanismi di calcolo sul fabbisogno sembrano non essere in grado, secondo un'analisi dellaGimbe. "L'allarme sulla carenza deidi libera scelta - afferma Nino ...

La Fondazione Gimbe lancia l'allarme: mancano pediatri, le famiglie ... left

«L'allarme sulla carenza dei pediatri di libera scelta - afferma Nino Cartabellotta Presidente della Fondazione Gimbe - oggi è lanciato dai genitori in tutte le Regioni, da Nord a Sud che lamentano ...La Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ... Martina Cecchetti è invece originaria di Rimini, si sta specializzando in Pediatria presso l’Università di Firenze. Ha 30 anni, nel 2022 ha trascorso 6 ...