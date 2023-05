Pechino Express 2023 | le anticipazioni tappe e coppie della nona puntata

Leggi su tpi

(Di giovedì 4 maggio 2023) , 4 maggio Questa sera, giovedì 4 maggio, alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda ladi, la decima edizione del docu-reality condotto da CostantinoGherardesca ed Enzo Miccio. Il primo è conduttore del reality fin dalla seconda edizione (dopo essere stato concorrente nella prima, condotta da Emanuele Filiberto di Savoia ed in onda su Rai 2), mentre il secondo – concorrente dell’ottava edizione – è subentrato aGherardesca dopo un suo infortunio in alcune puntate dell’edizione 2022. La produzione ha infine deciso di mantenere la conduzione a due per il restostagione e di confermarla anche in questa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel ...