Pechino Express 2023 | il doppio infortunio di Pellegrini e Bastianich e il nuovo attacco delle Mediterranee

Federica Pellegrini torna a nuotare per(e Matteo Giunta apprezza…) Barbara Prezia attacca Matteo Giunta e Federica Pellegrini esplode: 'Bella, stai attenta...' L'autobiografia ...Con la semifinale alle porte, la decima edizione di, il reality show targato Sky Italia, volge al termine. ...Sin dalle battute iniziali il pubblico ha dimostrato una certa simpatia per le Mediterranee , Carolina Stramare e Barbara Prezja, che hanno dimostrato un grande carattere e tanta determinazione. Non ...

Pechino Express 2023, le anticipazioni del 4 maggio tra Jake La Furia e imprevisti La Gazzetta dello Sport

Pechino Express sta per giungere al capolinea e tra una settimana esatta, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda l’ultima e imperdibile puntata del reality show targato Sky, quello tutto all’ ...Il rapper ha messo in difficoltà tutte le coppie in gara: il concerto migliore è quello de Le Mediterranee, che vincono un premio speciale e inaspettato Nella semifinale di Pechino Express, in onda gi ...