Pechino Express 10 | stasera in tv la nona puntata | le anticipazioni

È tempo di semifinale per le quattro coppie di viaggiatori rimaste in gara a: giovedì 4 maggio, nella prima serata di Sky Uno , prende il via la nona e penultima tappa di questo entusiasmante e avventuroso viaggio. I concorrenti che sono riusciti ad arrivare ...È in gara con il marito Matteo Giunta, come Novelli Sposi, a, in onda su Sky. 'Le gare non sono mai state una passeggiata per me, ma quella lotta all'ultimo respiro io la cercavo. Se ...La nona puntata di '', in onda domani alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now sarà un'agguerritissima sfida senza esclusione di colpi, nella quale le coppie si ...

Pechino Express 2023, le anticipazioni della nona tappa. Jake La Furia ospite a sorpresa QUOTIDIANO NAZIONALE

Il 4 maggio va in onda su Sky Uno la semifinale di Pechino Express: i viaggiatori sono giunti alla nona tappa, la seconda in Cambogia. Tutte le anticipazioni.La puntata del 4 maggio sarà determinante per accedere alla finale: il rapper porterà un 'malus musicale' inaspettato. Quali sono le coppie rimaste in gara e quelle eliminate. Piccoli infortuni metter ...