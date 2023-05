Pechino e la pace tra Iran e Arabia Saudita secondo Civiltà Cattolica

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il 10 marzo scorso è stato ufficializzato un cambiamento profondo negli equilibri del mondo, maturato ovviamente nel corso del tempo e delle scelte compiute da grandi protagonisti della scena mondiale.hanno deciso di riaprire le proprie ambasciate, tornando ad avere relazioni diplomatiche bilaterali e di farlo non certo in un luogo indifferente, ma a. Di questo si occupa sul nuovo numero de Lapadre Vladimir Pachkov, divenuto nel corso degli anni della sua collaborazione con la rivista dei gesuiti un importante studioso degli sviluppi asiatici, sempre attento a cosa succede nella variegata realtà islamica. Il taglio dell’articolo non gli ha consentito di informarci anche dello spacco da capogiro che caratterizzava l’abito con cui si è ...

Tajani: passi avanti all'Onu verso laAlla conferenza in corso a Fiesole è intervenuto anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani , che ha commentato il voto die New Delhi alla ...... così da ripristinare e quindi manteneree sicurezza sulla base del rispetto della sovranità, ...Politica di Sicurezza dell'Unione Europea Josep Borrell come una prima presa di distanza di...... è la Rete italianae disarmo. "In cifre " spiega la Rete alla quale aderiscono organizzazioni ...ha aumentato la propria spesa militare per il 28° anno consecutivo (+4,2% a 292 miliardi di ...

Cina: Pechino, 'espansione Nato nell'Asia-Pacifico mina pace e ... Il Tirreno

Il 10 marzo scorso è stato ufficializzato un cambiamento profondo negli equilibri del mondo, maturato ovviamente nel corso del tempo e delle scelte compiute da grandi protagonisti della scena mondiale ...Durante la missione francese a Pechino, le parti hanno discusso modifiche e aggiunte al piano di pace cinese, come il riconoscimento dei confini ucraini. Il presidente francese avrebbe incaricato il ...