(Di giovedì 4 maggio 2023) Roma, 4 mag (Adnkronos) - "La denominazione socialisti e democratici fu concepita quando il Pd pur non aderendo aintendeva far parte del gruppo parlamentare a Strasburgo. Successivamente il Pd ha aderito al. Oggi, quindi, il gruppo si può tornare a chiamare socialista.è il?". Lo scrive su Twitter Andrea, deputato del Pd.

Pd: Orlando, 'Pse Dove è il problema' Gazzetta di Reggio Gazzetta di Reggio

Roma, 4 mag (Adnkronos) – “La denominazione socialisti e democratici fu concepita quando il Pd pur non aderendo a Pse intendeva far parte del gruppo parlamentare a Strasburgo. Successivamente il Pd ha ...Emanuela Ferracuti, assessore uscente dell’amministrazione Franchellucci, sceglie di scendere in campo per queste amministrative appoggiando la candidatura di Paolo Petrini; con la sua lista civica “P ...