Pd | la Schlein va a Salerno per “non” incontrare De Luca Tra i due è ormai guerra aperta

(Di giovedì 4 maggio 2023) Andare ae nonVincenzo Deè un po’ come – fatte le debite proporzioni – visitare Roma e non vedere il Papa. Esattamente quel che si appresta a fare Elly, di scena lunedì prossimo nel feudo incontrastato del governatore-sceriffo nell’ambito di un tour politico nel Sud. Uno sgarbo in piena regola, che segue altri più o meno simili e che bene rende l’idea dell’elevato grado di tossicità toccato dai rapporti tra la leader dem e il più irregolare del residuo manipolo (appena quattro) di presidenti di Regione targati Pd. All’origine del contrasto la scelta di Dedi essersi schierato con Stefano Bonaccini alla primarie interne. Lunedì lasarà nel feudo del governatore Un sostegno, il suo, si sarebbe detto un tempo, ventre a terra. E che ha ...

"Preparate i pop corn", dicono al Nazareno. Ellyva in tour in Campania. E che tour: lunedì farà tappa in provincia di, roccaforte per eccellenza di Vincenzo De Luca . Inutile aggiungere che col governatore non si vedranno, anzi. Lei,......dalla sua parte quanti erano legatissimi a lui nel Pd Se è vero - e non lo è - che lanon ... come il sistema sanitario, il Mezzogiorno, i salari, le disuguaglianze, l'autostradaReggio ...Di più: lo 'sceriffo' diè pronto a inviare un cv per ambire al ben pagato ruolo: 'Potrei ...e spera davvero - forse illudendosi - che sul cromo - gate possa scivolare la leadership di, ...

Elezioni comunali 2023: Elly Schlein attesa a Scafati, incerta la tappa a Pontecagnano SalernoToday

La segretaria lunedì in provincia di Salerno per le amministrative, nessun incontro con il governatore. Stesse tappe per Conte, ma non dovrebbe vedere ...Così vicini ma così lontani. Comizi nelle stesse cittadine ma accuratamente distanti: mai sullo stesso palco nonostante siano alleati e sono in tour, nello stesso giorno, per ...