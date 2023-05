Pd | Guerini | ' ipotesi cambio nome in Ue sbaglio che non va commesso'

(Di giovedì 4 maggio 2023) Roma, 4 mag (Adnkronos) - "La nostra forza è nell'unità delle nostre differenze. È un valore che abbiamo portato come @pdnetwork al gruppo al PE. La famiglia progressista si deve allargare, non restringere. Per questo l'di modificare ilsarebbe unoche non va". Lo scrive su Twitter Lorenzo, del Pd, presidente del Copasir.

Nei giorni scorsi Affaritaliani.it ha ipotizzato l'uscita di Lorenzo, ex ministro della Difesa e presidente del Copasir, una vera e propria ' bomba ' politica. Un'che si rafforza ...Tramonta l'di un gruppo unico ma il segnale dell'ex senatore Dem potrebbe influenzare altri. E nel ... Ma Enrico Borghi non viene da Base Riformista, l'area che guarda a Lorenzo, più ...... nemmeno con Enrico Letta (della cui segreteria faceva parte), nemmeno con Lorenzo, leader ... resta in campo l'di una federazione Azione - Italia Viva (magari con due leader donne) e ...

Pd: Guerini, 'ipotesi cambio nome in Ue sbaglio che non va ... Il Tirreno

La famiglia progressista si deve allargare, non restringere. Per questo l’ipotesi di modificare il nome sarebbe uno sbaglio che non va commesso". Lo scrive su Twitter Lorenzo Guerini, del Pd, ...Tramonta l'ipotesi di un gruppo unico ma il segnale dell'ex senatore Dem potrebbe influenzare altri. E nel partito si apre la questione di ...