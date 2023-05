Pd | fonti | ' nome S&D non in discussione | falso che Schlein sostenga cambio'

(Di giovedì 4 maggio 2023) Roma, 4 mag (Adnkronos) - "Per il Partito democratico il cambiamento deldel gruppo dei Socialisti e democratici al Parlamento europeo non è mai stato in. Le indiscrezioni giornalistiche sul presunto sostegno di Ellya questa ipotesi sono del tutto destituite di fondamento". Lo spieganodel Nazareno.

Ribattezzata Acrux, è la variante Xbb.2.3 , e deve il suoal sistema stellare Alfa Crucis. ... la nuova variante sembra avere un'origine non chiara, secondo quanto riferito daindiane. al ...Ilscelto da Londra sarebbe quello di Ben Wallace, attuale ministro della Difesa britannico. Per il momento si tratterebbe di una richiesta informale e ledi governo ufficiali ammettono ...Secondostoriche, il paese venne nominato per la prima volta in un documento del 1056 nel ... Informazioni, date e programma della Festa del Limone: Festa del Limone Dove: Monterosso a Mare (...

Pd: fonti, 'nome S&D non in discussione, falso che Schlein sostenga ... Il Tirreno

Roma, 4 mag (Adnkronos) – “Per il Partito democratico il cambiamento del nome del gruppo dei Socialisti e democratici ... sono del tutto destituite di fondamento”. Lo spiegano fonti del Nazareno.Il nome era stato cambiato in occasione dell’ingresso degli ... l’utilizzo di una dicitura diversa per il gruppo rispetto al partito non è più necessaria” spiegano fonti vicine alla presidenza del ...