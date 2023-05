Pd | da caso Pse all' odg anti-Gentiloni su migranti | ' riformisti' dem in subbuglio**

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 maggio 2023) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Giornata di tensioni in casa Pd. Con l'area riformista in subbuglio. Due i casi. Il primo, la proposta di cambiare il nome al gruppo in Europa avanzata dalla socialista spagnola e presidente del gruppo Iratxe García Pérez: via 'Socialisti e democratici' per tornare alla vecchia denominazione Pse. L'indiscrezione, apparsa su un sito, dava Elly Schlein favorevole all'operazione. Apriti cielo. Un fiume di polemiche arginato solo dalla smentita del Nazareno: "Le indiscrezioni giornalistiche sul presunto sostegno di Elly Schlein a questa ipotesi sono del tutto destituite di fondamento". Il secondo riguarda invece un atto parlamentare: un odg al dl Migrpresentato da Sinistra e Verdi che mette sotto accusa, in una premessa dai toni piuttosto duri, gli accordi con la Libia che vennero siglati dall'allora premier Paolo ...