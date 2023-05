Pavia | associazione a delinquere per reati tributari e autoriciclaggio | 9 arresti

(Di giovedì 4 maggio 2023) Milano, 4 mag. (Adnkronos) - I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza dihanno eseguito un'articolata ordinanza nell'ambito di un'importante operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della procura di Milano, volta a contrastare il fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale della Lombardia e, in particolare, nella provincia di Milano. Ciò attraverso una serie di società gravitanti anche intorno agli interessi economici di uno dei principali indagati, un pregiudicato italiano di origini calabresi, risultato vicino alle cosche di 'ndrangheta dei Mancuso di Limbadi (Vv) e dei Pesce di Rosarno (Rc). L'uomo era già stato arrestato a fine 2019 insieme ad altre otto persone in una precedente operazione, diretta sempre dalla Dda di Milano, in quanto a capo di un sodalizio ...

...contatto con un professionista attinto da plurimi precedenti di polizia e già emerso in altra indagine del Nucleo PEF della Guardia di Finanza diquale promotore di una similare......contatto con un professionista attinto da plurimi precedenti di polizia e già emerso in altra indagine del Nucleo PEF della Guardia di Finanza diquale promotore di una similare......contatto con un professionista attinto da plurimi precedenti di polizia e già emerso in altra indagine del Nucleo PEF della Guardia di Finanza diquale promotore di una similare...

Pavia: associazione a delinquere per reati tributari e autoriciclaggio ... La Nuova Sardegna

e già emerso in altra indagine del nucleo pef della guardia di finanza di Pavia, quale promotore di una similare associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di ...parla dell’associazione Agal impegnata al Policlinico San Matteo di Pavia: «Mettono a disposizione alloggi per le famiglie in trasferta, talvolta anche dall’estero, offrendo inoltre assistenza ...