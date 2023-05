Pasta | sui rincari interviene il garante dei prezzi | +17% | l’allerta del ministero

(Di giovedì 4 maggio 2023) Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy, ha affidato a Benedetto Mineo,per la sorveglianza dei, il compito di convocare la Commissione di allerta rapida per analizzare la dinamica del prezzo della. Prima riunione l’11 maggio

