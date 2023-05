...made in Italy Adolfo Urso ha dato mandato al Garante per la sorveglianza dei, Benedetto Mineo, di convocare la Commissione di allerta rapida per analizzare la dinamica del prezzo della. ...Leggi Anche, il prezzo schizza alle stelle: a marzo sopra i 2 euro al chilo Riunione l'11 maggio a Palazzo Piacentini La riunione è stata convocata per giovedì 11 maggio a Palazzo Piacentini. Nel nuovo ...'Ad aprile abbiamo segnalato al Mimit e a Misteralcune anomalie nell'andamento deial dettaglio dellain Italia', spiega il presidente Furio Truzzi, membro della Commissione di ...

Pasta, prezzi alle stelle: il ministero delle Imprese convoca la Commissione di allerta per chiarire i motivi dei rincari TGCOM

Il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso ha dato mandato al Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, di convocare la Commissione di allerta rapida per analizzare ...Il prezzo della pasta nel mese di marzo ha fatto registrare un aumento del 17,5% rispetto all'anno precedente. Per questo il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha dato mandato al ...