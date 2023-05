Papa Francesco ricorda Guido Carli | “Si distinse per il bene comune | uniamo gli sforzi per la pace”

(Di giovedì 4 maggio 2023) Lettera del Pontefice a Romana Liuzzo, presidente della Fondazione intitolata allo statista scomparso nel 1993 “In occasione del trentesimo anniversario della scomparsa di, auspico che gli insegnamenti e gli esempi di così illustre economista e statista italiano, che sinell’impegno per il, possano suscitare riflessioni sul valore della fraternità e iniziative di solidarietà”. Così, in una lettera indirizzata a Romana Liuzzo, Presidente della Fondazionee nipote dell’ex Governatore della Banca d’Italia ed ex Ministro del Tesoro, che morì il 23 aprile 1993. “È quanto mai necessario – continua la missiva del Pontefice – unire glinel promuovere la ...

Domenica 7 maggio anche l'Athletica Vaticana parteciperà come squadra alla "XXIV Race for the cure", in programma dalle 8 al Circo Massimo di Roma, da dove partiranno dalle 10 la corsa competitiva di ...'Vi aspetto a Lisbona'. Si conclude così il videomessaggio delper la Giornata mondiale della Gioventù, in programma nella capitale portoghese dal 1° al 6 ... è entusiasmante', dice...Peskov parla anche della missione di pace di: "Sappiamo che il Pontefice pensa costantemente alla pace e a come mettere fine a questo conflitto, ma non siamo a conoscenza di alcun ...

che non vedono per niente di buon occhio le strette di mano e gli abbracci tra il Papa e gli emissari del “nemico russo”. Il rischio è che a Kyiv si irrigidiscano ancora di più, con danni all’immagine ...Caro Papa Francesco, mi chiamo Giulio…Anche senza le parole, anche senza usare la voce, con i simboli, i segni, le immagini della Comunicazione aumentativa alternativa, si può dialogare e arrivare ...