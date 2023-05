Papa Francesco | Guido Carli è stato un esempio di lavoro per il bene comune

Così, in una lettera indirizzata a Romana Liuzzo, Presidente della Fondazione Guido Carli e nipote dell'ex Governatore della Banca d'Italia ed ex Ministro del Tesoro, che morì il 23 ...Fra' John Dunlap ha comunicato la sua elezione aprima di prestare giuramento nelle mani del Cardinale Silvano Maria Tomasi nella Chiesa di Santa Maria in Aventino. Nato ad Ottawa nel ...Partecipare alla Giornata mondiale della gioventù è 'una cosa bella' e provoca gioia. Lo assicurain un videomessaggio ai ragazzi che si stanno preparando alla prossima Gmg, in programma fra tre mesi a Lisbona. Nel video registrato lo scorso 27 aprile a Casa Santa Marta da ...

Alla National Gallery di Londra la mostra Saint Francis of Assisi con tre opere provenienti dalla collezione del Museo del Tesoro e dalla Biblioteca della Basilica di san Francesco in Assisi ...Nel suo ultimo libro, Amazzonia, viaggio al tempo della fine, con prefazione di Papa Francesco, il giornalista vaticanista Raffaele Luise racconta l'emergenza Amazzonia, "uno specchio simbolico e ...