Paola Di Benedetto lascia Rtl | la stoccata di Deianira Marzano

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 4 maggio 2023) Con un messaggio sui social,Diannuncia la fine del sodalizio con Rtl. La regina del gossipdice la propria “Ringrazio dal profondo del cuore RTL 102.5 per questo viaggio insieme – scriveDisu Instagram – sono stati anni intensi e la radio è diventata la mia migliore amica. Ho bisogno però di prendere una pausa per dedicarmi alla mia vita e agli altri progetti”. Il sodalizio tra la Die la nota emittente radiofonica finisce, anche se l’ex gieffina chiariscendo una porta aperta alla carriera in radio. Tanti i commenti sui social, sia da parte dei fan che degli addetti ai lavori. Uno tra tutti, però, apre un varco sul pettegolezzo. Sembra infatti che la regina del gossip ...