Paola Barale | “Io | in menopausa a 42 anni Se ne parla come se fosse una specie di morte ma non è vero”

(Di giovedì 4 maggio 2023) “Sono in Perù. Non è la fine del mondo, però… Io, che ho qualche problema di memoria, questo me lo ricordo perfettamente“. Inizia così un’anticipazione del suo libro, Non è poi la fine del mondo, chefa su Instagram. E a proposito della sua scelta di raccontare in uno scritto la sua esperienza, la showgirl si è raccontata sul settimanale F. Perché quel giorno in Perùfu raggiunta da un messaggio del suo ginecologo: “, sono arrivati i risultati delle analisi che hai fatto. Ti confermo: sei entrata in”. La showgirl aveva 42. Giovane. Ma il suo racconto non va nella direzione che ci aspettiamo e anzi, cerca di rovesciare un tabù: “…Intendiamoci, non è che abbia detto ‘Che figata!. I primi tempi mi faceva effetto vedere gli assorbenti sugli scaffali ...

Con le sue confessioni rompe alcuni tabù e racconta alcune tappe della sua vita, 56 anni compiuti il 28 aprile, si è raccontata in un'intervista al magazine F nella quale ha parlato di due temi spesso considerati tabù: la menopausa e l'aborto. Della prima ha detto:...senza filtri su temi delicati come l' aborto e la menopausa . La showgirl e conduttrice, oggi 56enne, parla senza rimpianti di quel figlio arrivato in un momento sbagliato, quando aveva ...si racconta, dalla menopausa precoce all'aborto: "Non era quello che volevo in quel momento" In un'intervista rilasciata a F , la conduttrice anticipa alcuni aspetti della sua vita ...

"Si possono attraversare momenti dolorosi e contemporaneamente, come è successo a me, andare in menopausa, ma che non è la fine di niente" ...La showgirl Paola Barale rompe il silenzio dopo la doccia fredda: a ruota libera sul tabù che le ha sconvolto l'esistenza.