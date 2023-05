Paola Barale | “Ho abortito | non era il momento di diventare madre”

(Di giovedì 4 maggio 2023)ha deciso di raccontarsi attraverso un nuovo libro intitolato Non è poi la fine del mondo, edito da Sperling & Kupfer, in uscita il prossimo 23 maggio. Attraverso questo suo nuovo lavoro, la donna ha voluto affrontare alcuni argomenti tabù come la menopausa e l’aborto. A dare un assaggio del suo ultimo lavoro è stata proprio la L'articolo

senza filtri su temi delicati come l' aborto e la menopausa . La showgirl e conduttrice, oggi 56enne, parla senza rimpianti di quel figlio arrivato in un momento sbagliato, quando aveva ...si racconta, dalla menopausa precoce all'aborto: "Non era quello che volevo in quel momento" In un'intervista rilasciata a F , la conduttrice anticipa alcuni aspetti della sua vita ...Leggi Anche Gianni Sperti risponde a: 'Vuole far credere che sono omosessuale' La menopausa Ospite a 'Verissimo',aveva raccontato mesi fa: 'Sono andata presto in menopausa, a 41 anni'. Intervistata dal ...

Paola Barale, racconti intimi: dall'aborto alla menopausa TGCOM

Paola Barale ha rilasciato un’intervista in cui ha toccato ogni genere di argomento, raccontando di sé ma non solo. La conduttrice televisiva porta la presentazione del suo nuovo libro Non è poi la ...Paola Barale senza filtri su temi delicati come l'aborto e la menopausa. La showgirl e conduttrice, oggi 56enne, parla senza rimpianti di quel figlio arrivato in un momento sbagliato, quando aveva ...