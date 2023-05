Panorama lancia il nuovo manifesto della razza

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ieri in edicola è uscito ilnumero del. L’ha scritto, stampato e distribuito per noi il settimanale, diretto da Maurizio Belpietro. Sulla copertina rosso sangue campeggia il titolo Un’Italia senza italiani accompagnata da foto degli “stranieri” come li intende la peggiore destra bifolca: tutti neri, ovviamente, afrodiscendenti con l’aggiunta di una donna con il velo. A vederla di primo acchito si potrebbe pensare a una sfortunata titolazione. Niente affatto. Ieri in edicola è uscito ilnumero del. L’ha scritto, stampato e distribuito per noi il settimanale“Dai ghetti di Campania e Puglia alle “balnlieue alla francese” di Milano e Roma, dove ...