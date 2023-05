Pancalli | “Le Olimpiadi e le Paralimpiadi devono essere eventi sostenibili”

(Di giovedì 4 maggio 2023) Roma – “Oggi un evento olimpico e paralimpico devesostenibile dal punto vista economico, ma anche sociale. Nella legacy di, ci sono aspetti non per forza tangibili: spesso l’eredità più importante è la crescita culturale, quella sociale, la capacità di mostrare lo sport come pezzo di politiche pubbliche”. Lo ha detto Luca, presidente del comitato italiano paralimpico, nel corso del panel ‘Il ritorno dei Giochi in Europa’ all’evento ‘La notte delle idee’, organizzato dall’ambasciata francese a Roma, a Palazzo Farnese. “In Italia stiamo realizzando una silenziosa rivoluzione culturale usando lo sport – continua– Non si tratta solo di vincere medaglie, ma tentare, attraverso quelle medaglie, di dare un segnale al Paese. Se insegniamo ai nostri cittadini ...

