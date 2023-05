Palladino attacca la Roma | «mai visto una panchina protestare tanto | una roba scandalosa»

(Di giovedì 4 maggio 2023) Al termine di Monza-1-1 Mourinho hato l’arbitro Chiffi., tecnico del Monza, ha inveceto il comportamento dellagiallorossa. “Chiffi è stato uno dei migliori arbitri e non ha sbagliato nulla, ovviamente per quello che mi riguarda. Ce l’avevo col quarto uomo. Non ho maicosì unaavversaria, unaquella che hanno fatto oggi. Chiffi è stato perfetto ed ha arbitrato molto bene. Il Monza ha fatto una prestazione di spessore, livello, sostanza e carattere. Laci ha fatto giocare male tecnicamente e ci ha fatto giocare sporco perchè spezza tutte le linee di passaggio ed è brava a sfruttare gli errori degli avversari. Noi ...

Le parole del tecnico dopo lo sfogo del tecnico portoghese: "Il Monza ha fatto una prestazione di spessore, livello, sostanza e carattere" ...Botta e risposta Palladino-Mourinho al termine di Monza-Roma. Dopo l'attacco dello Special One nei confronti dell'arbitro Chiffi, è arrivata prontamente la risposta del tecnico napoletano che ha fatto ...