(Di giovedì 4 maggio 2023) I cinque migliori. Eh, compito difficile in un'annata in cui tutto (o quasi) è andato per il verso giusto. In cui tutti (o quasi) si sono espressi oltre le più rosee aspettative. C'è un re...

campione d'Italia, il: da Spalletti a ADL, Kvara e Osimhen, i voti per uno scudetto che è già nella storia Dopo qualche scaramuccia con i supporter azzurri che si sono ritirati e l'...Gli altri sono quelli che hanno contribuito per numeri, impatto e anche per carisma su un'annata che in parecchi, non solo a, si ricorderanno per un bel po' di ...Spalletti non rinuncia a lui neanche sotto tortura, è proprio l'immagine di ciò che vuole rappresentare l'allenatore in campo con il. DI LORENZO 9 : capitan scudetto, eccolo qua. Dopo Maradona ...

Pagellone Napoli, la top 4 (+1) dei Guardiani della Galassia: la Luna di Kvara e il sadismo di Osimhen Corriere dello Sport

Le pagelle dei giocatori partenopei che hanno preso parte alla partita che ha visto contrapporsi Napoli e Udinese.Da capitan Di Lorenzo fino a Osimhen e Kvaratskhelia, i voti del Napoli di una stagione straordinaria, culminata con la vittoria dello Scudetto ...